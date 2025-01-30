Москва, 30 января, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Москва сможет сохранить свою уникальную природу благодаря новым нормам. Об этом заявил директор по развитию Всероссийского общества охраны природы, председатель совета Ассоциации парков России Алексей Ретеюм.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Новые нормы к управлению зелеными насаждениями — это не просто регламент, а основа для создания гармоничной и устойчивой экосистемы в столице», — сказал эксперт агентству городских новостей «Москва».

По словам Ретеюма, эти нормы позволят сосредоточить усилия на сохранении ценных пород деревьев и борьбе с инвазивными видами. Он также отметил, что благодаря комплексной работе и современным стандартам Москва сможет сохранить свою уникальную природу и стать еще более комфортной для жизни.

Эксперт добавил, что на сегодняшний день самыми распространенными видами деревьев в Москве являются остролистный клен, мелколистная липа, конский каштан, повислая береза. Эти деревья активно используются в озеленении, так как они устойчивы к холодной погоде и могут адаптироваться к городским условиям.

Однако, по его словам, не все деревья одинаково полезны для экосистемы. Так, ясенелистный клен, который часто встречается в городе, считается инвазивным видом. Это дерево вытесняет местные породы деревьев и препятствует нормальному развитию природных экосистем. Кроме того, эксперты отмечают, что рядом с такими деревьями не формируется плотный травяной покров. Это препятствует сбору пыли и увлажнению воздуха, что неблагоприятно сказывается на микроклимате и может влиять на самочувствие горожан.

Данное дерево отличают массивная крона и поверхностная корневая система. В мягкой и влажной почве ясенелистный клен теряет устойчивость и во время сильных порывов ветра, ливней или обильного снегопада может представлять опасность для людей и имущества, что требует внимательного отношения к сдерживанию популяции этого вида в Москве.

«Введение на законодательном уровне нормы борьбы с вредоносными и инвазивными растениями на территории Москвы является прогрессивным и своевременным решением», — добавил Ретеюм.

Эксперт подчеркнул, что для поддержания экологического баланса в Москве необходим комплексный подход. Специалисты проводят мониторинг деревьев, организуются санитарные вырубки. Кроме того, в городе высаживаются деревья, которые украшают его: мелколистная липа и остролистный клен привлекают насекомых-опылителей благодаря обилию цветков, а береза и каштан особенно эффективно способствуют улучшению качества воздуха.

Также в столице внедряются новые стандарты озеленения, которые предполагают выбор видов, адаптированных к городской среде, и создание многоярусных зеленых зон, что помогает поддерживать биоразнообразие.