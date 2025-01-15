Москва, 15 января, 2025, 19:13 — ИА Регнум. Предварительной причиной смерти режиссёра Всеволода Немоляева стала сердечно-сосудистая недостаточность. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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«Умер брат актрисы Светланы Немоляевой Всеволод Немоляев. Ему было 87 лет. Предварительная причина смерти: острая сердечно-сосудистая недостаточность», — указано в публикации.

О смерти артиста днём 15 января сообщили в пресс-службе Государственного академического Большого театра (ГАБТ). Ранее он попал в больницу после неудачного падения в собственном доме.

В пресс-службе также отметили, что Немоляев служил в театре с 1956 года. Много лет он выступал в качестве артиста балета, а затем работал режиссёром по составам.

Он снимался в художественном фильме «После бала» и телевизионном балете «Озорные частушки». В его репертуаре также имеются десятки ролей в балетных постановках, в числе которых «Ромео и Джульетта», «Каменный цветок», «Дон Кихот», «Золушка», «Бахчисарайский фонтан» и другие.