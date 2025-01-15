Ереван, 15 января, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Армения и Россия договорились, что Москва снизит долг Еревана за счëт оплаченного и непоставленного вооружения, заявил на пресс-конференции в среду, 15 января, министр обороны Армении Сурен Папикян.

Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

«Сумма оплаченного и непоставленного оружия будет вычтена из межгосударственного долга Армении в соответствии с договорённостью Армении и России. Я не могу сказать, на какой стадии находится реализация соглашения», — сказал Папикян.

Ранее власти Армении заявляли, что якобы пока не получили из России некоторое уже оплаченное вооружение, но готовы решить этот вопрос «в атмосфере партнёрства».

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении сократить или прекратить военно-техническое сотрудничество с Россией. Ситуации, при которой «97% отношений» Армении в оборонной сфере связаны с РФ, больше не может быть по объективным и субъективным причинам, отметил Пашинян. Власти Армении начали военное сотрудничество с Индией и Францией.

Обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян отмечал, что никаких объективных причин для перевода армянской армии на натовские стандарты нет, есть лишь субъективные — связанные с политикой Пашиняна и пожеланиями его западных друзей. «Хотелки» Пашиняна и Запада невыгодны Армении, поскольку подрывают еë и без того подорванную обороноспособность, указал эксперт.