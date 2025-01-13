На Самотлорском месторождении улучшили процесс нефтедобычи
Ханты-Мансийск, 13 января, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Специалисты компании «Самотлорнефтегаз» совместно со специалистами научного института «Роснефти» в Самаре разработали программное обеспечение, которое повышает дебиты добывающих скважин. Внедрение модуля помогает увеличить удельную добычи нефти на 15%, а среднесуточную добычу на одной скважине — на 8 тонн.
Программное обеспечение разработано для мобильных компрессорных установок (МКУ), которые повышают дебиты добывающих скважин. Мобильные компрессорные установки на Самотлорском месторождении используются для откачки газа из затрубного пространства скважин. Это приводит к увеличению притока нефтесодержащей жидкости из пласта. Программная платформа адаптируется под конкретную скважину, а также позволяет оперативно реагировать на изменения и корректировать рекомендации для улучшения показателей.
Новый цифровой продукт зарегистрирован в Роспатенте и может быть применён в других дочерних предприятиях «Роснефти» для увеличения потенциала дебита скважины из-за высокого затрубного давления.