Ханты-Мансийск, 13 января, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Специалисты компании «Самотлорнефтегаз» совместно со специалистами научного института «Роснефти» в Самаре разработали программное обеспечение, которое повышает дебиты добывающих скважин. Внедрение модуля помогает увеличить удельную добычи нефти на 15%, а среднесуточную добычу на одной скважине — на 8 тонн.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Самотлорском месторождении улучшили процесс нефтедобычи

Программное обеспечение разработано для мобильных компрессорных установок (МКУ), которые повышают дебиты добывающих скважин. Мобильные компрессорные установки на Самотлорском месторождении используются для откачки газа из затрубного пространства скважин. Это приводит к увеличению притока нефтесодержащей жидкости из пласта. Программная платформа адаптируется под конкретную скважину, а также позволяет оперативно реагировать на изменения и корректировать рекомендации для улучшения показателей.

Новый цифровой продукт зарегистрирован в Роспатенте и может быть применён в других дочерних предприятиях «Роснефти» для увеличения потенциала дебита скважины из-за высокого затрубного давления.