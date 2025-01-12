Санкт-Петербург, 12 января, 2025, 08:32 — ИА Регнум. Двукратный победитель санкт-петербургского марафона «Белые ночи» Михаил Быков ушёл из жизни в возрасте 41 года. Об этом 12 января рассказал один из коллег марафонца, который вместе с ним работал в петербургской школе бега «Типичный марафонец».

VK/Миша Летний

«Михаил умер позавчера, у него было заражение крови, как считают врачи, которые в течение двух дней боролись за его жизнь, но не сумели спасти», — привёл его слова ТАСС.

Коллега марафонца уточнил, что причины возникшего у Быкова заражения крови станут известны на следующей неделе, когда состоится вскрытие тела. Врачи не сумели выявить причины заражения спортсмена и из-за этого не смогли его спасти, когда Быков в течение двух суток пребывал в состоянии комы, отметил он.

По словам коллеги Быкова, со спортсменом ещё в Новый год всё было в порядке, однако, когда в ночь на 6 января к нему приезжал один из друзей, марафонец плохо себя почувствовал, но счёл, что это ОРВИ.

«Друг предложил вызвать Мише скорую, но тот отказался, мол, отлежусь как-нибудь. Только через сутки он позвонил родителям, видимо, совсем плохо стало. Когда те приехали, их сын был уже в полубессознательном состоянии, после чего его сразу увезли в больницу и поместили в реанимацию», — добавил он.

Быков является мастером спорта РФ и становился победителем марафона «Белые ночи» в 2010 и 2015 годах. Спортсмен также являлся основателем школы бега «Типичный марафонец».