Москва, 13 января, 2025, 13:46 — ИА Регнум. На территории у станции Московского центрального диаметра-4 «Серп и Молот» выполнен первый этап благоустройства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. По его словам, главной задачей работ было улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, расположенной на границе Таганского района и района Лефортово.

mos.ru Возле станции МЦД-4 «Серп и Молот» благоустроили территорию

«В границы первого этапа вошли улица Волочаевская, проезды Таможенный, Золоторожский и Танковый, Верхний Золоторожский переулок», — отметил Петр Бирюков.

В ходе благоустройства воздушные линии убрали в кабельную канализацию, а также проложили ливневую систему. Как рассказал заместитель мэра российской столицы, тротуары близ станции «Серп и Молот» были расширены и обновлены. «На проезжей части уложили 33,6 тыс. «квадратов» асфальта, привели в порядок существующие лестницы и подпорные стенки склонов. Старые фонари заменили на энергоэффективные и установили 25 уличных торшеров, нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения, заменили два светофора», — сообщил Бирюков.

mos.ru Возле станции МЦД-4 «Серп и Молот» благоустроили территорию

Рядом со станцией появились шесть новых остановочных павильонов, сделали шесть трамвайных остановок с приподнятыми платформами, а также велопарковки.

На детских площадках близ «Серпа и Молота» установили современное игровое оборудование и безопасное резиновое покрытие, новый газон. Зеленые насаждения появятся в рамках второго этапа благоустройства уже в текущем году, подчеркнул заместитель мэра Москвы.