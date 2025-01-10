Уфа, 10 января, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Компания «Башнефть-Строй» (дочернее общество АНК «Башнефть», входит в структуру «Роснефти») построила 10-тысячный километр трубопроводов нефтегазодобычи и переработки. Такая длина сопоставима с протяженностью России с запада на восток. Это результат работы предприятия за 20 лет производственной деятельности.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Башнефть-Строй» построила 10-тысячный километр трубопроводов

За это же время компания обустроила свыше 4 тыс. нефтедобывающих скважин на более чем 800 кустовых площадках в Башкирии и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

В 2020 году «Башнефть-Строй» стала ключевым предприятием по проведению строительно-монтажных и ремонтных работ нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефти». Предприятие прокладывает трубопроводы, линии электропередачи, кустовые коммуникации, проводит монтаж оборудования и специальных площадок.