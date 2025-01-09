Солнечногорск, Московская область, 9 января, 2025, 20:06 — ИА Регнум. В селе Алабушево под Солнечногорском ревнивый мужичина поджёг частный дом, когда внутри находилась его бывшая жена с другим мужчиной. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Павел Бедняков/Известия

Жестокое убийство произошло 8 января. 38-летний уроженец Молдавии из канистры с бензином облил входную дверь с крыльцом и поджёг их, не оставив женщине возможности выбежать из горящего строения. Бывшая супруга скончалась на месте. Её спутник успел покинуть дом, выпрыгнув в окно. Также вовремя выбежал мужчина, проживавший во второй половине постройки.

Задержанный признал свою вину в поджоге, подтвердив мотив убийства.

Следствием возбуждено уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью общеопасным способом и покушения на убийство двух и более лиц.

Как сообщало ИА Регнум, в июне прошлого года житель Орска избил нового спутника своей бывшей возлюбленной, после чего пару сбил на автомобиле его приятель. По словам очевидцев, нападавшие скрылись, а пострадавшие остались лежать на земле. Позже пару увезли в больницу. В отношении 37-летнего водителя возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек.