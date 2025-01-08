Саратов, 8 января, 2025, 12:43 — ИА Регнум. В результате массированной атаки украинских беспилотников на Саратов и Энгельс никто не пострадал. Об этом в среду, 8 января, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

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«По предварительной информации, никто не пострадал. Экстренные службы работают на месте для ликвидации последствий», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

При этом на одном из промышленных предприятий выявили повреждения из-за падения обломков сбитых дронов. На объекте также произошёл пожар, для тушения которого был создан оперативный штаб.

«Сил и средств для локализации пожара достаточно. На предприятии работают специалисты МЧС, областной службы спасения и другие профильные службы», — подчеркнул Бусаргин.