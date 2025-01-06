Париж, 6 января, 2025, 23:46 — ИА Регнум. Множество украинских солдат, проходивших обучение во Франции, дезертировали ещё во время нахождения на французской территории. Об этом 6 декабря сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на минобороны Франции.

ИА Регнум ВСУ, дезертиры

«По данным генерального штаба, французская армия, которая обучала украинскую бригаду во Франции перед её отправкой на фронт, отметила «несколько десятков» дезертиров во время обучения, в то время как украинское командование признало «проблемы» внутри этого подразделения», — уточняет СМИ.

Как пояснил представитель французского генштаба, украинские военные «находились во французских казармах и имели право выходить за их пределы». При этом во Франции дезертирство не считается преступлением, поэтому арестовывать украинских военнослужащих полномочий ни у кого не было.

«Право, предоставленное украинским властям на французской земле, является всего лишь дисциплинарным правом», — отметил представитель минобороны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал усилить 155-ю бригаду имени Анны Киевской, бойцы которой ранее обучались во Франции, из-за массового дезертирства.

В декабре главред украинского издания «Цензор. нет» Юрий Бутусов сообщил, что более тысячи военных из обученной во Франции 155-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской дезертировали после прибытия на передовую. По его словам, данная бригада была набрана из насильно мобилизованных, которых плохо подготовили.

Позже украинский журналист рассказал, что уже на этапе отправки бригады на обучение во Францию было зафиксировано 935 случаев дезертирства. Бутусов также обвинил военное руководство страны в том, что оно начало обращать внимание на боеспособность бригады только на поле боя.