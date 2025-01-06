Москва, 6 января, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Новую пешеходную зону и спорткластер обустроили на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра российской столицы Пётр Бирюков.

mos.ru На юго-востоке Москвы обустроили спорткластер и пешеходную зону

«Особенно благоустроенное пространство будет востребовано у жителей домов на улицах Окской, Зеленодольской и Жигулевской, учащихся школы имени Маршала В. И. Чуйкова и Московского педагогического колледжа», — пояснил Петр Бирюков. Он рассказал, что на территории, где раньше был пустырь, появилось комфортное общественное пространство для занятий спортом, прогулок и тихого отдыха.

Здесь возвели скейт-парк и памп-трек, зону для различных командных игр или матчей по пинг-понгу.

«На пешеходной зоне обустроены новые детские площадки с безопасным покрытием и современным оборудованием, — пояснил Пётр Бирюков. — На благоустроенной территории организовали пространство с уличными тренажерами и комплексами для воркаута».

Для комфортных прогулок на обновленной территории обустроили дорожно-тропиночную сеть и удобные скамейки.