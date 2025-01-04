Вашингтон, 4 января, 2025, 17:30 — ИА Регнум. Швейцарский банк Credit Suisse скрывал часть информации о банковских счетах нацистских преступников, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на документы из ранее закрытых архивов.

Global Look Press/Andreas Haas / imago images

О связях организации с нацистами было известно и ранее, однако сведения о более тесном взаимодействии учреждение утаивало, мешая расследовать указанные обстоятельства. В 2021 году независимый омбудсмен Нил Барофски начал новое расследование по этому вопросу.

Позднее Credit Suisse добился его отстранения. Руководство учреждения заявило, что Барофски «перешёл границы», которые оно планировало установить в рамках расследования. Позже омбудсмен вернулся к работе. Ему удалось найти документы «десятков физических и юридических лиц, связанных с зверствами нацистов».

Независимые комиссии, работавшие над расследованием ещё в 1990-е годы, пришли к выводам, что банкиры обычно никак не реагировали на кражу еврейских активов нацистами в период Второй мировой войны, а также часто мешали попыткам потерпевших вернуть свои средства.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года бюджетный комитет сената конгресса США обнародовал на своем сайте сведения, согласно которым Credit Suisse до 2020 года занимался обслуживанием счетов высокопоставленных нацистских чиновников. Согласно этой информации, речь шла о 99 клиентах банка, которые были либо нацистскими чиновниками в Германии, либо являлись членами групп в Аргентине, связанных с нацистами.

В октябре 2014 года в США вышла книга лауреата Пулитцеровской премии и журналиста The New York Times Эрика Лихтблау. В ней говорилось, что сразу после Второй мировой войны ЦРУ, ФБР и другие американские ведомства взяли на службу не менее тысячи беглых нацистских преступников.

Агентство Associated Press проводило собственное расследование, в рамках которого выяснилось, что власти США с 1979 года выплатили миллионы долларов в виде социальных пособий нацистским преступникам в обмен на их добровольный отказ от американского гражданства.