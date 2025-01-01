Ялта, Крым, 1 января, 2025, 09:56 — ИА Регнум. С 1 января 2025 года вступил в силу закон о создании игорной зоны в городе Ялта в Крыму, подписанный президентом России Владимиром Путиным в июле 2024 года.

Global Look Press/Diego Ribas/Keystone Press Agency

Изменения были внесены в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр <…>».

Игорную зону оборудуют на земельных участках, принадлежащих пассажирскому терминалу морского порта Ялты. Прежде она находилась в районе посёлка Кацивели.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 июля 2009 года на всей территории России, кроме специально выделенных зон, запретили игорный бизнес. Было выделено четыре игорные зоны: одна в районе Владивостока, другая на Алтае, третья — под Калининградом, четвёртая — на Азово-Черноморском побережье Кавказа.

23 июля 2014 года Путин подписал закон, который позволил создать игорную зону на территории Республики Крым. В 2016 году границы крымской игорной зоны были определены в пределах санатория «Жемчужина». Жители посёлка Гаспра поддержали её создание, проголосовав за изъятие участка в 17 га из границ населённого пункта.

Планировалось, что её строительство начнётся в 2017 году. Тогда же глава Крыма Сергей Аксёнов отмечал, что не может повлиять на сроки строительства из-за изменения планов частным инвестором.

Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост председателя правительства России, 22 октября 2019 года подписал распоряжение о создании игорной зоны «Золотой берег» в Ялте. Её площадь превысила 146 тыс. кв. м., место — посёлок Кацивели — определили на общественных слушаниях.

22 июля 2024 года Путин подписал закон о переносе игорной зоны «Золотой берег» из крымского посёлка Кацивели на место морского порта в Ялте.