Винница, Украина, 31 декабря, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Три человека погибли при взрыве на предприятии в посёлке Крыжополь Винницкой области, сообщает 31 декабря полиция региона на своем сайте.

Иван Шилов ИА Регнум

«По предварительной информации, бывший работник одного из предприятий вошёл в кабинет руководителя, после чего произошёл взрыв. В результате оба мужчины погибли на месте», — сказано в сообщении.

Также известно, что двое человек получили ранения. Один из них умер от полученных травм при оказании медпомощи.

О предпосылках взрыва полиция не сообщает. Помимо следователей, на месте работают взрывотехники и криминалисты.

В июне ИА Регнум передавало, что боец нацгвардии Украины взорвал гранату в одном из дворов в Киеве, в результате чего получили повреждения 11 автомобилей.