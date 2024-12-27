Москва, 27 декабря, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Компания группы Газпромбанка выкупила 12,5% доли ведущего разработчика и производителя функциональных киберпротезов группы «Моторика». Разработчик реализует стратегию по созданию интегратора с широким продуктовым портфелем на рынке ассистивных технологий.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Газпромбанк поддерживает развитие российской науки и инвестирует в проекты, направленные на создание инноваций», — заявил исполнительный вице-президент Газпромбанка Павел Салугин. Он отметил, что группа «Моторика» активно развивается и предлагает инновационные, высокотехнологичные решения в области медицинской кибернетики.

«Этот шаг соответствует нашей инвестиционной стратегии, направленной на развитие технологических лидеров в ряде отраслей», — добавил Салугин. Он добавил, что с помощью сделки Газпромбанк рассчитывает внести свой вклад в реализацию проектов по развитию линейки современных нейромедицинских устройств, а также содействовать подготовке к выходу компании на биржу.

«Вхождение нового инвестора в капитал группы подчеркивает привлекательность как нашего бизнеса, так и сектора в целом», — сказал генеральный директор группы «Моторика» Андрей Давидюк.

Он убежден, что тесное сотрудничество с новым инвестором, материнской компанией которого является один из крупнейших российских банков, открывает для «Моторики» новые стратегические перспективы развития бизнеса, а также показывает заинтересованность большого количества крупных финансовых инвесторов в рынке ассистивных технологий, который динамично развивается последние 10 лет.

«Вхождение такого крупного игрока позволит усилить нашу привлекательность перед будущим IPO и улучшить взаимодействие с инвестиционным сообществом», — заключил Давидюк.

Объем российского Medtech-рынка по топ-70 крупнейших компаний в III квартале 2024 года вырос от года к году на 40% — до 14,6 млрд рублей, по данным аналитического агентства Smart Ranking. Группа «Моторика» вошла в топ-3 как по размеру, так и по темпам роста выручки. При этом больше всего за год вырос сегмент устройств — его доля увеличилась на 50,5% до 39%.