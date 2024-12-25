Москва, 25 декабря, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Цель Москвы состоит в том, чтобы стать лучшим городом Земли. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем ежегодном отчете о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.

Олег Елков/ТАСС

«Остановка или даже замедление в развитии будет означать проигрыш. Другими словами, Москва обязана стремиться быть лучшим городом Земли», — сказал мэр.

Собянин подчеркнул, что в этом заключается стратегия столичных властей. «И это вопрос не только и не столько чьих-либо амбиций — с учетом места России в мире, это вопрос, по сути, выживания», — добавил он.

Ранее Собянин заявил, что Москва становится лучшим мегаполисом среди других мировых городов. Факторами для этого стали мощная экономика, доступные и качественные образование и здравоохранение, хорошая экологическая ситуация, благоустройство и комфортный транспорт. Мэр также выразил уверенность в том, что наличие в России города мирового уровня является её конкурентным преимуществом.