На курорте «Притяжение» установили светопрозрачный купол парка развлечений
Магнитогорск, Челябинская область, 25 декабря, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Выполнен монтаж светопрозрачного купола здания развлекательного центра на городском курорте «Притяжение» в Магнитогорске. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.
«Парк включает шесть корпусов, размещённых под разными углами вокруг центральной части, которую накрывает купол изящной формы. Его диаметр составляет 32 метра, а площадь остекления — почти 1000 квадратных метров. С архитектурной точки зрения это уникальный и сложный объект. Специалисты холдинга разработали проект и ведут авторский надзор за ходом строительно-монтажных работ», — отметил Сергей Жуков.
Ведущая проектная организация холдинга институт «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик городского курорта в Магнитогорске. Начиная с 2022 года каждое лето в «Притяжении» открываются новые объекты. Строительство развлекательного центра планируется завершить в следующем году.
«В корпусах возводятся каркасные перегородки, выполняются штукатурка стен и стяжка полов. Более чем на две трети смонтированы фасадные конструкции здания, состоящие из перфорированных кассет и ленточного остекления. Ведётся монтаж инженерных сетей и оборудования, в частности купольной системы пожаротушения», — пояснил генеральный директор института «Мосинжпроект» Рустам Черкесов.
Для комфорта и безопасности посетителей монтируется и другое инженерное оборудование, в том числе электро− и водоснабжение, канализация, системы пожарной безопасности, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения, видеонаблюдения, слаботочные системы связи и автоматизации.
Крытый парк развлечений станет уникальным для Южного Урала. Его площадь составит почти 10 тысяч квадратных метров, одновременно в нём смогут находиться до 1800 человек. Благодаря уникальным проектным решениям комплекс объединит несколько функциональных площадок, рассчитанных на развитие юных жителей и гостей Магнитогорска с самыми разными интересами — от точных наук до творчества, от информационных технологий до подвижных командных игр.
За годы работы специалисты холдинга «Мосинжпроект» разработали и реализовали ряд знаковых гражданских объектов столицы, таких как парк «Зарядье» с многофункциональным концертным комплексом и Дворец гимнастики Ирины Винер в «Лужниках».
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