Магнитогорск, Челябинская область, 25 декабря, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Выполнен монтаж светопрозрачного купола здания развлекательного центра на городском курорте «Притяжение» в Магнитогорске. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

«Мосинжпроект» На курорте «Притяжение» установили светопрозрачный купол парка развлечений

«Парк включает шесть корпусов, размещённых под разными углами вокруг центральной части, которую накрывает купол изящной формы. Его диаметр составляет 32 метра, а площадь остекления — почти 1000 квадратных метров. С архитектурной точки зрения это уникальный и сложный объект. Специалисты холдинга разработали проект и ведут авторский надзор за ходом строительно-монтажных работ», — отметил Сергей Жуков.

Ведущая проектная организация холдинга институт «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик городского курорта в Магнитогорске. Начиная с 2022 года каждое лето в «Притяжении» открываются новые объекты. Строительство развлекательного центра планируется завершить в следующем году.

«В корпусах возводятся каркасные перегородки, выполняются штукатурка стен и стяжка полов. Более чем на две трети смонтированы фасадные конструкции здания, состоящие из перфорированных кассет и ленточного остекления. Ведётся монтаж инженерных сетей и оборудования, в частности купольной системы пожаротушения», — пояснил генеральный директор института «Мосинжпроект» Рустам Черкесов.

Для комфорта и безопасности посетителей монтируется и другое инженерное оборудование, в том числе электро− и водоснабжение, канализация, системы пожарной безопасности, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения, видеонаблюдения, слаботочные системы связи и автоматизации.

Крытый парк развлечений станет уникальным для Южного Урала. Его площадь составит почти 10 тысяч квадратных метров, одновременно в нём смогут находиться до 1800 человек. Благодаря уникальным проектным решениям комплекс объединит несколько функциональных площадок, рассчитанных на развитие юных жителей и гостей Магнитогорска с самыми разными интересами — от точных наук до творчества, от информационных технологий до подвижных командных игр.

За годы работы специалисты холдинга «Мосинжпроект» разработали и реализовали ряд знаковых гражданских объектов столицы, таких как парк «Зарядье» с многофункциональным концертным комплексом и Дворец гимнастики Ирины Винер в «Лужниках».

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