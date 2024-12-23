Москва, 23 декабря, 2024, 16:23 — ИА Регнум. XXI международный мультижанровый фестиваль-конкурс «Браво, артист» состоялся в Москве. Миссия конкурса — сохранить и передать для будущих поколений уникальность культурно-исторического наследия в искусстве.

Пресс-служба конкурса В Москве наградили победителей конкурса «Браво, артист»

На сцену конкурса вышло более 250 детей и взрослых исполнителей из Москвы, Анадыря Чукотского АО, Республики Карелия, Петрозаводска, Костромы и других регионов. На фестивале-конкурсе особое место занимает патриотическая номинация с номерами, посвящёнными Великой Отечественной войне, русским солдатам, победе, памяти. Дети исполняли песни о России, представляли номера про родной край, отражая народный колорит многонациональной России. В специальную номинацию выделены авторские произведения юных исполнителей, которые они специально готовят и представляют на «Браво, артист».

Победители, помимо кубков, медалей и дипломов, получили «рождественские пряники» и подарочные сертификаты от клиники микрохирургии глаза «Аймед», билеты на новогодние представления от пиар-агентства «Успех», шоколадные наборы от компании Dy’ Nastie и сладкие новогодние подарки от информационного агентства ТАСС.

В финале всех участников, родителей, педагогов и гостей музыкального новогоднего фестиваля с Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Сюрпризом для гостей стало исполнение песни «Новогодние игрушки» президентом фестиваля Дмитрием Писаревым и всеми членами жюри.