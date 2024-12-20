Магас, 20 декабря, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Программа капитального ремонта жилья в Ингушетии — это важнейший процесс, благодаря которому удаётся обеспечить комфортную среду для жизни граждан. Об этом заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов, подводя предварительные итоги реализации программы. «Всего за всё время действия программы в Ингушетии капитально отремонтировано 298 многоквартирных домов», — отметил Калиматов.

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В Ингушетии уже несколько лет успешно реализуется долгосрочная программа капитального ремонта, рассчитанная до 2043 года. Более 11 лет в регионе действует Фонд капремонта многоквартирных домов. Согласно данным министерства энергетики и ЖКХ Ингушетии, все краткосрочные планы региональной программы капремонта, начиная с 2014 года, реализованы в полной мере и согласно установленным срокам. Уровень исполнения краткосрочных задач за прошедшие десять лет составил 100%. Есть все основания утверждать, что план на текущий год тоже будет выполнен полностью, а все предусмотренные проектом работы по капремонту получится завершить вовремя. Как отметили в ведомстве, реализованные мероприятия в этом году способствовали улучшению условий проживания для девятисот жителей многоквартирных домов. В следующем году власти намерены привести в порядок ещё 15 многоквартирных домов, на эти цели предусмотрена сумма в 11 млн рублей.

«В этом году капитально отремонтированы три многоквартирных дома в Малгобеке и Назрани», — сказал Калиматов. Глава региона отметил, что проектом предусмотрены работы по обновлению системы газо — и водоснабжения, а также ремонту кровли. Он отметил, что в капитальном ремонте должны принимать активное участие сами жители домов в путём своевременной оплаты взносов в фонд капремонта. Калиматов напомнил, что как раз эти платежи идут на ремонт крыш, фасадов, подвалов, также за счет собранных средств ведётся обновление коммунальных сетей.

В вопросе сбора взносов в республике фиксируются сложности. Власти проводят разъяснительную работу среди населения. В частности, гражданам оказывают дополнительные консультационные услуги, в ходе которых объясняют все нюансы на тему оплаты и начисления платежей. Также с целью повышения сборов функционируют несколько ресурсов — это «Горячая линия», «Личный кабинет», «Платёжная система «Сбербанк Онлайн». Сюда граждане могут обратиться за разъяснением, провести оплату или попросить проверить свои счета. Более того, благодаря этим ресурсам обеспечивается обратная связь с жильцами многоквартирных домов.