Балаково, Саратовская область, 19 декабря, 2024, 14:56 — ИА Регнум. В Балаково Саратовской области завершился суперфинал корпоративного конкурса «Наставник года — 2024». Его участниками стали победители финалов конкурса на производствах компании в Мурманской, Ленинградской, Вологодской и Саратовской областях.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На конкурсе, который проводится ежегодно с 2021 года, каждое производство «ФосАгро» представляло двух лучших наставников — в сфере рабочих специальностей и в области подготовки административно-управленческих кадров. По результатам суперфинала победителями стали оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве АО «Апатит», наставник рабочего персонала Наталья Ковальчук и мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике ВФ АО «Апатит» Юрий Косарев, он обучает сотрудников административно-управленческих должностей.

Как отметил первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков, развитие системы наставничества имеет большое значение для формирования высокопрофессионального трудового коллектива. «Институт наставничества — важнейшая, финальная ступень корпоративной образовательной модели «ФосАгро» «Школа — колледж/вуз — предприятие». Наши наставники сопровождают не только коллег-заводчан, они — производственные педагоги учащихся вузов, сузов во время практик и стажировок. Каждый год более тысячи студентов проходят производственную практику на наших предприятиях. Кроме того, уже три тысячи выпускников высших и средних учебных заведений — партнёров компании начали работу на предприятиях «ФосАгро». Наша модель подготовки высококвалифицированных инженеров и рабочих была высоко отмечена Советом Федерации, рекомендована к тиражированию и применению при реализации федерального проекта «Профессионалитет», — подчеркнул Сиродж Лоиков.

С 2013 года «ФосАгро» развивает собственную образовательную и профориентационную модель «Школа — колледж/вуз — предприятие». В реализацию этого проекта вложено более 11,5 млрд рублей. Финальной ступенью образовательной модели стала программа адаптации молодых специалистов на предприятии «ФосАгро-СТАРТ» и институт наставничества. Наставники помогают новичкам в полной мере разобраться со своими профессиональными обязанностями, приобщиться к корпоративным ценностям и корпоративной культуре компании. Для самих наставников проводятся корпоративные слёты и тренинги для обмена опытом, сформирована система их материальной и нематериальной мотивации.

Так, в компании разработан и внедрен интерактивный дистанционный обучающий курс «Я — наставник». В марте 2024 года утверждено новое положение о наставничестве и адаптации персонала. Теперь проект нацелен не только на поддержку новичков рабочих профессий, но и на административно-управленческий персонал. Разработаны четкие критерии отбора кандидатов в наставники и система их поощрения. Мощным мотивационным ресурсом программы наставничества стал и корпоративный конкурс «Наставник года».