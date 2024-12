Москва, 19 декабря, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F. A. C. C. T. обеспечит дополнительные меры контроля проведения розыгрыша «Новогоднего миллиарда». Розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» состоится 1 января 2025 года уже в восьмой раз. В нем разыграют крупнейший в российских государственных лотереях главный приз размером в 1 миллиард рублей.

Пресс-служба «Столото»

Помимо обязательных мер контроля, применяемых для всех розыгрышей лотереи со стороны Министерства спорта и Федеральной налоговой службы, а также контроля независимой тиражной комиссии, экспертам F. A. C. C. T. дополнительными методами проверки предстоит удостовериться в том, что участие в розыгрыше принимают только проданные билеты с зарегистрированными игровыми комбинациями.

«Уже пятый год подряд специалисты компании F. A. C. C. T. проведут дополнительный сверх установленных законодательно мер контроль базы билетов, участвующих в розыгрыше «Новогоднего миллиарда», чтобы проконтролировать честность проведения розыгрыша», — сказал руководитель центра развития обеспечения проведения лотерей «Столото» Анатолий Лиздунов.

Он подчеркнул, что уровень внимания к новогоднему розыгрышу «Русского лото» очень высокий, и дополнительные меры контроля являются для участников ещё одной возможностью убедиться в том, что выигрыш в государственных лотереях — это просто удача.

«Специалисты лаборатории компьютерной криминалистики F. A. C. C. T. проведут сверку базы проданных билетов с той базой, которая будет участвовать в розыгрыше 1604-го тиража «Русского лото», для того, чтобы удостовериться в отсутствии появления в ней дополнительных билетов как после окончания продаж, так и после проведения розыгрыша», — отметил специалист по реагированию на инциденты и цифровой криминалистике F. A. C. C. T Павел Зевахин.

Он добавил, что эксперты должны подтвердить или опровергнуть полное совпадение и целостность баз до и после розыгрыша «Новогоднего миллиарда», а также наличие в них билетов, ставших выигрышными и выбранных для проверки случайным образом после формирования выигрышной комбинации».

Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» пройдёт в присутствии зрителей и звёздных гостей шоу, а также под контролем независимой тиражной комиссии. Всего в 1604-м тираже «Русского лото» будет разыгрываться более трех миллиардов рублей. Главный приз с вероятностью более 60% достанется одному человеку, но может случиться, что его разделят поровну двое или более победителей.

С 2014 года все лотереи в России — государственные. Их организаторами выступают Министерство финансов и Министерство спорта, а проводятся они под государственным надзором ФНС.