Москва, 17 декабря, 2024, 09:55 — ИА Регнум. В экстренные службы Москвы обратился житель с просьбой забрать обезьяну, которую оставил в его квартире знакомый. Информацию о звонке передали в полицию и департамент природопользования российской столицы.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Совместная проверка показала, что животное — молодая макака-резус, на которую у заявителя отсутствуют документы. Обезьяну передали в центр реабилитации диких животных департамента природопользования для оценки состояния здоровья сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Жизни спасенной обезьяны ничего не угрожает. За диким животным присматривают квалифицированные специалисты департамента природопользования.