Москва, 17 декабря, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве, сообщил 17 декабря Telegram-канал «112».

Пресс-служба Минобороны РФ Генерал-лейтенант Игорь Кириллов

Сегодня Кириллов должен был провести брифинг Минобороны, отмечает канал.

Известия/Павел Волков

В декабре 2023 года Кириллов информировал, что в ходе проведения специальной военной операции Россия получила документы, подтверждающие, что США проводили на территории Украины работы с компонентами биологического оружия, а также осуществляли исследования возбудителей особо опасных инфекций.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3935859" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов погиб при взрыве в Москве

Ранее источник ИА Регнум сообщил о взрыве на Рязанском проспекте. Жильцы многоквартирного дома услышали взрыв, а затем увидели автомобиль и двоих мужчин, лежащих на земле без сознания.

Позже в столичном СК информировали о возбуждении уголовного дела по факту взрыва. Установление обстоятельств инцидента контролирует прокуратура.