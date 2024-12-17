Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов погиб при взрыве в Москве
«112»: начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов погиб при взрыве в Москве
Москва, 17 декабря, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве, сообщил 17 декабря Telegram-канал «112».
Сегодня Кириллов должен был провести брифинг Минобороны, отмечает канал.
В декабре 2023 года Кириллов информировал, что в ходе проведения специальной военной операции Россия получила документы, подтверждающие, что США проводили на территории Украины работы с компонентами биологического оружия, а также осуществляли исследования возбудителей особо опасных инфекций.
Ранее источник ИА Регнум сообщил о взрыве на Рязанском проспекте. Жильцы многоквартирного дома услышали взрыв, а затем увидели автомобиль и двоих мужчин, лежащих на земле без сознания.
Позже в столичном СК информировали о возбуждении уголовного дела по факту взрыва. Установление обстоятельств инцидента контролирует прокуратура.