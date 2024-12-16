Киев, 16 декабря, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Главный флаг Украины около монумента «Родина-мать» в Киеве сняли с флагштока из-за сильных порывов ветра, сообщила 16 декабря городская администрация.

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«В столице из-за прогнозируемой непогоды сняли главный флаг Украины. По прогнозам украинского гидрометцентра, 16 декабря в Киеве порывы сильного ветра 25–28 м/с и уровень опасности оранжевый», — сказано в Telegram-канале администрации.

На прошлой неделе главный флаг Украины снимали трижды. Он получил повреждения из-за неблагоприятных погодных условий.

По данным киевской городской администрации, размер флага составляет 24 метра в длину и 16 — в ширину. Высота полотнища практически достигает 90 метров.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году главный украинский флаг уже страдал от нападок погоды. В ноябре он получил значительные повреждения.

Полотнище приспустили ещё накануне ухудшения погодных условий, однако сильные порывы ветра разорвали его пополам. Власти водрузили новый флаг, как только улучшилась погода.