Киев, 27 ноября, 2023, 13:18 — ИА Регнум. В Киеве самый большой флаг Украины получил значительные повреждения из-за непогоды. Об этом 27 ноября сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА).

Кадр из видео

«Поврежденное полотнище самого большой флага страны снимают, чтобы позднее поднять новое», — говорится в сообщении властей в Telegram-канале.

В администрации добавили, что полотнище флаг приспустили ещё накануне ухудшения погодных условий, однако сильные порывы ветра разорвали его пополам. Власти пообещали водрузить новый флаг, как только улучшится погода.

Флаг установлен около монумента «Родина-мать» на правом берегу Днепра. Высота флагштока достигает почти 90 метров, масса — 32 тонны. Размер полотнища флага — 16 на 24 метра.

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Как сообщало ИА Регнум, флаг Украины размером 16 на 24 метра подняли на флагшток в ночь на 24 августа 2020 года, ко Дню независимости Украины. По задумке создателей этой конструкции, флаг должен быть виден практически из любой точки Киева.

Четыре дня спустя самый большой флаг порвался. Как пояснил общественный деятель Иван Проценко, он просто треснул. Сотрудники коммунальных служб заявили, что у них есть пять запасных полотнищ, сшитых из разных видов ткани.

При этом мэр Киева Виталий Кличкоопроверг информацию о том, что самый большой флаг Украины порвался. Он рассказал, что для функционирования сооружения следует регулярно проводить регламентные работы, следить, в каком состоянии находится флаг и сам флагшток, что и было сделано.