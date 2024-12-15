Киев, 15 декабря, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Президент Украины Виктор Янукович в 2013 году мог предотвратить конфликт в стране, применив силу. Об этом в воскресенье, 15 декабря, заявил экс-генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа.

w80/Global Look Press Виктор Янукович

«Если бы Янукович повёл себя правильно и, может быть, где-то применил силу и предотвратил этот «майдан», то, возможно, Украина развивалась вне кризиса, а более эволюционным путем. Именно изменения, которые они хотели провести, осуществлялись бы, я бы сказал, мирным путем», — указал Бордюжа.

На Украине 21 ноября 2013 года на центральной площади Киева начался так называемый Евромайдан — массовые столкновения и протесты после того, как власти отложили подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В феврале 2024 года исполнилось десять лет, когда на майдане снайперы расстреляли десятки людей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя события тех лет, сообщала, что Украина после евромайдана превратилась из промышленно развитой и многонаселённой республики в нищую вымирающую территорию.

Политолог Владимир Шаповалов отмечал, что «майдан» 2014 года стал развилкой в судьбе Украины, и, выбрав неверную дорогу, Киев дошёл по ней до состояния полураспада. Он отметил, что «майдан» стал следствием вмешательства Запада и блокирования попыток Украины сблизиться с Россией.