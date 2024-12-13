Москва, 13 декабря, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Два исторических дома в центре Москвы получат архитектурно-художественную подсветку. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, подсветка заработает до конца года.

mos.ru В Москве появится подсветка ещё на двух исторических зданиях

«Разработаны проекты организации освещения исторических зданий, расположенных по адресам: Краснопресненская набережная, дом 2/1, и Глубокий переулок, дом ½, — отметил Пётр Бирюков. — Оба здания были построены в середине прошлого века. Работы уже ведутся и будут завершены до конца этого года».

Энергетики АО «ОЭК» смонтируют в общей сложности 300 современных осветительных приборов, которые будут располагаться в центральной и верхней части фасадов зданий. Таким образом, будут выделены их архитектурные особенности.

mos.ru В Москве появится подсветка ещё на двух исторических зданиях

За последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос вдвое, а количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза, сообщил Пётр Бирюков.