Москва, 12 декабря, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Международный конгресс по деловому туризму поможет узнать опыт разных стран и обменяться им. Об этом заявила управляющий директор корпоративного бизнеса компании «Випсервис» Галина Полищук.

АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы»

«Meet Global MICE Congress — молодая площадка, но уже ставшая крупнейшим международным мероприятием в сфере MICE в России, которая обладает огромным потенциалом как эффективная платформа для диалога представителей разных стран мира по вопросам сотрудничества и взаимодействия внутри отрасли», — сказала Полищук агентству городских новостей «Москва».

Эксперт добавила, что конгресс в Москве позволяет подчеркнуть факт устойчивого роста индустрии MICE в России и готовность рынка обсуждать новые требования отрасли для перехода на следующий этап развития взаимоотношений между всеми участниками MICE-индустрии.

«Данное мероприятие также даёт возможность обмениваться экспертным опытом с представителями разных стран мира, в том числе стран БРИКС, всесторонне обсудить существующие вызовы и способы их решения, а также рассмотреть применимость в России зарубежных отраслевых практик и инструментов рынка MICE», — отметила Полищук.

По её словам, Meet Global MICE Congress не только подчёркивает значимость российской MICE-индустрии на международном уровне и её готовность к всестороннему диалогу, но и служит площадкой для демонстрации национально-культурного колорита зарубежных стран.

Участниками конгресса, который пройдёт в Москве 16–17 декабря, станут специалисты сферы делового туризма из России, Белоруссии, Казахстана, Бразилии, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики, Эфиопии, Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. В программе — пленарные сессии и деловые переговоры, на которых отечественные и зарубежные компании смогут представить свои проекты и найти партнёров.