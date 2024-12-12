Норильск, Красноярский край, 12 декабря, 2024, 15:54 — ИА Регнум. На Таймыре введены в эксплуатацию три современных модульных вахтовых жилых городка, оборудованных по концепции «Умный посёлок». Комплексы с инновационными системами управления и жизнеобеспечения построила компания «РН-Ванкор» (нефтегазодобывающий актив «Роснефти»).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Таймыре построили вахтовые комплексы с инновационными системами

«Умный поселок» представляет собой полноценный гостиничный комплекс. Работу автоматизированных систем комплекса обеспечивает устойчивая высокоскоростная внутренняя сеть Wi-Fi 6-го поколения. Жилые городки смонтированы из утепленных блок-модулей. Это делает конструкцию легковозводимой, долговечной и устойчивой к суровым воздействиям окружающей среды. Все комплексы отвечают требованиям, предъявляемым к жилым комплексам в Заполярье.

В модулях есть необходимое оборудование, мебель и другие предметы быта, что создает единую экосистему внутри помещений и требует минимального использования уличного пространства. Корпуса соединены переходами, что важно в условиях крайнего севера, где температура может опускаться ниже 50 градусов. Они построены из современных энергосберегающих материалов, которые хорошо зарекомендовали себя в суровых климатических условиях.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Таймыре построили вахтовые комплексы с инновационными системами

В жилых городках расположены общежития для вахтового персонала, а также офисные помещения, столовая, медпункт, фитнес-бокс, конференц-зал. Каждому работнику при заселении предоставляется личная идентификационная карта. Она передает данные в единую систему, которая централизует и проводит удаленные безналичные платежи за пользование внутренними сервисами, в том числе столовой.

Кроме того, жители городка могут решать все свои вопросы с помощью приложения на мобильном телефоне. В нём они могут посмотреть меню столовой, историю заказов, баланс карты, направить запрос в «Единую диспетчерскую службу» и многое другое. В информационном киоске можно получить актуальную корпоративную информацию. В столовой через терминал «Умная касса» с автоматизированным распознаванием блюд произвести бесконтактную оплату — без участия кассира.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Таймыре построили вахтовые комплексы с инновационными системами

Вахтовые жилые городки возведены вблизи аэропорта г. Норильска — на 167 койко-мест, в районе порта «Бухта Север» — на 206 койко-мест, и самый большой — на 256 мест на Пайяхском месторождении в районе будущей головной нефтеперекачивающей станции.