Москва, 7 декабря, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Попытки продвижения и монетизации «зелёной» повестки со стороны США — это попытка сохранить своё неестественное неконкурентное положение. «Зелёный» энергопереход стал агонией западного мира и нефтедолларовой системы. Такое мнение выразил в авторской колонке для «Независимой газеты» заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнёр» Дмитрий Гусев, комментируя выступление главы «Роснефти» Игоря Сечина на XVII Веронском евразийском экономическом форуме.

РИА Новости/Павел Львов

США не могут реализовать полномочия лидера и не могут поддерживать справедливый миропорядок, считает эксперт. Кроме того, страна теряет своё лидерство как в финансовой, так и в научно-технической и промышленной сферах. «Причём если финансовую систему они через доллар контролируют, то для утверждения своего положения как мирового гегемона они хотят контролировать и воздух, и воду», — пишет Гусев.

Ископаемое топливо имеет более высокую плотность потока энергии и более высокую эффективность инвестиций, поэтому отказ от него целесообразен. Решения о необходимости энергоперехода «принимаются политиками, исходя из сиюминутных интересов, более того, интересов граждан Запада или участников финансового сектора, но никак не всего населения планеты», отмечает Гусев.

Зачастую попытки внедрения пунктов «зелёной» повестки сопряжены и с дополнительным нанесением вреда. Так, в качестве примера эксперт приводит добычу редкоземельных металлов, когда на несколько граммов необходимого материала идёт в отвал от 2 до 10 тонн руды, смешанной с опасными веществами, использовавшимися при извлечении редкозёмов.

Согласно данным, которые приводит в своём докладе Игорь Сечин, средний вклад антропогенного воздействия на климат составляет десятую часть от влияния естественных механизмов терморегуляции Земли. Научные исследования и прогнозы аналитиков подтверждают, что влияние антропогенного фактора значительно преувеличено не столько в современной науке, сколько в политике.

«Считая себя преемниками римской и греческой цивилизаций, западные философы и политики продолжают мыслить категориями «избранных людей», которые вершат судьбы всего мира и влияют уже на физические и химические процессы», — пишет Гусев. Эксперт задаётся вопросом, не слишком ли много они на себя берут.

Ключевым вопросом энергоперехода является необходимость появления новых мощностей по генерации электроэнергии. Игорь Сечин в своём выступлении отмечает невозможность реализации этих мер. «Например, для достижения поставленных целей к 2050 году необходимо в 10 раз увеличить мощности низкоуглеродной электрогенерации, до 35 тераватт, что в четыре с лишним раза превышает всю установленную мощность мировой энергосистемы на настоящий момент», — отмечает в докладе глава «Роснефти». Это ставит вопрос не только генерации, но и создания и надёжности сетей для передачи такого количества электроэнергии.

В целях устойчивого развития ООН, на которые часто ссылаются западные политики, прописано повышение качества жизни человека, замечает Гусев. В первых строках этих целей — повышение качества жизни человека и упрощение доступа к энергии и воде, однако там нет указания на торговлю возобновляемыми источниками энергии, воздухом, углеродными квотами или переход на электромобили.

Современная энергетическая система базируется на ископаемом топливе, на долю которого приходится более 80% всей потребляемой первичной энергии. В своём выступлении Игорь Сечин привёл и другие показатели: в среднем человек потребляет энергию, эквивалентную 800 кг нефтяного эквивалента в год, а 95% всех товаров высокого передела производится с использованием продуктов переработки нефти и газа.

«Если мы хотим вернуть человечество в каменный век, то «зелёный» переход на сегодня является самой прямой и короткой дорогой», — считает Гусев. Однако эксперт подчёркивает, что человеческая цивилизация выросла благодаря тому, что люди научились мыслить. Он призывает остановиться и подумать, действительно ли необходимо стремиться к «лучшему», которое может быть врагом хорошего.