Москва, 7 декабря, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Доллар превратился из комфортной для всех валюты в инструмент деформирования рынка и потерял моральное право быть единой резервной валютой. Об этом пишет в «Московском комсомольце» генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эксперт цитирует ключевой доклад главы «Роснефти» Игоря Сечина «Прощание с иллюзиями. Мировая энергетика в ловушке Фукидида» на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме: «Доминирование США в мировой валютной системе, построенной на использовании фиатных денег, привело к череде долговых и финансовых кризисов и потерянным десятилетиям для нескольких десятков развивающихся стран».

Участники авторитетного международного форума констатировали, что существование доллара как основной резервной валюты в результате санкционных действий США привело к мировой нестабильности и разрушению «тела» мировой экономики.

Ссылаясь на доклад Сечина, Мухин пишет, что за последние 20 лет число введенных ограничений превысило 15 тысяч, «притом наложение санкций даже не требует доказательств вины, что противоречит базовым принципам международного права». «Применение доллара в качестве санкционного инструмента — большая ошибка, так как торговля никогда не остановится. От нее зависит как энергобезопасность, так и жизнь в целом. Альтернативы всегда найдутся», — заявил глава «Роснефти», выступая на форуме в ОАЭ.

«Неумелое управление крупным средствами, санкционный бич, применяемый исходя из сиюминутных выгод и без просчёта последствий для целых стран, не говоря уже об отдельных компаниях, помноженные на глобализацию, привели к разрушительным последствиям для региональных экономик, доверившихся доллару и США как авторитету», — подчеркивает Мухин. Итогом этого стали девальвация национальных валют, разрушение репутаций международных институтов и другие серьезные последствия.

Российские эксперты и топ-менеджеры корпораций вновь оказались правы относительно санкционной реальности и её перспектив, заключает Алексей Мухин.