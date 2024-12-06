Киев, 7 декабря, 2024, 01:48 — ИА Регнум. На Украине ночью 7 декабря воздушную тревогу объявили в Киеве и 11 областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Киеве сирены взвыли в 01:33 мск.

Также об опасности с воздуха предупредили население Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областей.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 5 декабря на фоне объявленной воздушной тревоги в Днепропетровской области взрыв прогремел в Кривом Роге.

За сутки на подконтрольной Украине части Запорожской области произошло почти 500 взрывов. Об этом 3 декабря сообщил назначенный киевским режимом глава местной государственной администрации Иван Фёдоров.