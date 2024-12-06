Москва, 6 декабря, 2024, 13:44 — ИА Регнум. В Государственном Кремлевском дворце 14 декабря состоится церемония награждения победителей конкурса «Марка № 1 в России 2024». Организаторы премии рассказали, кого россияне признали лучшими в «спортивных» номинациях.

«Марка № 1» В Кремле состоится вручение премии «Марка № 1 в России 2024»

Так, в номинации «Сеть фитнес-клубов» потребители выбрали бренд «С. С. С. Р». В номинации «Функциональное питание (коктейли)» победил бренд ED Smart.

Ведущими предновогоднего шоу станут талантливые артисты Вячеслав Манучаров и Елена Север. Во время церемонии также состоится награждение композитора Александры Пахмутовой, на счету которой больше 400 произведений, многие из которых стали песнями целой эпохи.

Во время церемонии вручения премии на сцене выступят Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Валерия, Надежда и Григорий Кадышевы, Мия Бойка и многие другие.

Также ВЦИОМ в партнерстве с премией «Народная марка» выяснил мнение россиян о лучших звездах эстрады. Наибольшую народную любовь вновь получили Ярослав Дронов (Shaman) и Полина Гагарина. На втором месте следуют Олег Газманов и Лариса Долина. Замыкают тройку лидеров Григорий Лепс, Валерия, Anna Asti и Ирина Аллегрова.