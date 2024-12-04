Ангарск, Иркутская область, 4 декабря, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Ангарская нефтехимическая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») стала лауреатом VI всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надёжный партнёр — экология». Предприятие получило награду в номинации «Лучший перспективный проект и разработка» за внедрение в производство экологически чистой основы для буровых растворов. Ангарская НХК становится лауреатом этого конкурса уже в третий раз.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Ангарская НХК стала лауреатом всероссийского экологического конкурса

Предприятие начало производство инновации в 2024 году. Для буровых растворов Rosneft Drilltec B2лч используется маловязкая углеводородная основа, что повышает их экологические характеристики. Ангарская НХК может производить до 2 тыс. тонн таких растворов в месяц.

Технологию производства разработали специалисты «Роснефти», АНХК, «РН-Смазочные материалы» и корпоративного научного института в Москве. С ее помощью в буровом растворе Rosneft Drilltec B2лч удалось снизить содержание ароматических углеводородов до 0,8% и серы до 2 ppm.

Раствор может применяться в холодных климатических условиях: температура его застывания — ниже –40°С. Кроме того, у него высокая температура вспышки, низкие показатели пластической вязкости, безопасность для флоры и фауны.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Ангарская НХК стала лауреатом всероссийского экологического конкурса

Ангарская нефтехимическая компания активно инвестирует средства в крупные экологические проекты. Так, за последние годы предприятие выпустило в Братское водохранилище десятки тысяч мальков пеляди семейства сиговых. Два года подряд предприятие пополняет в озере Байкал популяцию осетра, занесенного в Красную книгу России.

Кроме того, волонтеры предприятия проводят экологические акции: плоггинг (экопробежка), массовые субботники по очистке городской территории и местных водоемов, посадку деревьев, сбор пластика и отработанных батареек для последующей переработки.