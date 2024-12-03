Васильевка, Запорожская область, 3 декабря, 2024, 18:48 — ИА Регнум. В городе Васильевка Запорожской области России был задержан 33-летний местный житель. Мужчину завербовали агенты СБУ, которые обещали ему большие деньги за совершение серии терактов на территории области. Под их руководством мужчина должен был собрать взрывное устройство с поражающими элементами и заложить его рядом со зданием военной комендатуры, сообщило СУ СК России по Запорожской области. Довести преступление до конца террорист не успел. Его задержали, когда он пришел забирать из тайника части СВУ.

ЦОС/ФСБ РФ/ТАСС

Террориста задержали еще в августе, однако известно об этом стало только сейчас. По данным следствия, в марте этого года на жителя города Васильевка Запорожской области вышли агенты СБУ. Они завербовали мужчину, обещая ему крупную сумму в рублях за организацию терактов на территории области.

С марта по август текущего года задержанный был активным участником террористического сообщества. Мужчина прошел специальное обучение в целях осуществления террористической деятельности и действовал в составе организованной группы.

Когда агенты СБУ решили, что мужчина готов выполнить первое задание, ему передали координаты тайника, в котором были спрятаны части самодельного взрывного устройства. В оговоренный день мужчина пришел к тайнику, забрал из него более 260 гр взрывчатки, поражающие элементы, а также два электродетонатора, отметили в СУ СК России по Запорожской области.

«В тот момент, когда он забирал из тайника части СБУ, его задержали сотрудники ФСБ РФ. Мужчина сразу признал вину и стал сотрудничать со следствием. Андрей рассказал, что его прозвище «Цыпа», он малограмотен — закончил всего 8 классов, перебивается случайными заработками и практически бомжует, а на преступление пошел ради денег. Агенты СБУ обещали ему 800 000 рублей за первый теракт. При этом, после взрыва мужчина не планировал скрываться — он собирался устроить целую серию взрывов и получать за это «зарплату», надеясь оставаться неуловимым для оперативных служб. Задержанный отметил, что с деньгами его в итоге обманули — ничего не перевели и только кормили обещаниями», — рассказал источник ИА Регнум.

В настоящий момент мужчина задержан, ему предъявлены обвинения по ряду статей о терроризме: участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ); приготовление к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ); прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ); незаконное приобретение взрывчатых веществ и взрывных устройств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

По данным статьям мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас его дело передано в суд.