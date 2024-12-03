Ангарск, Иркутская область, 3 декабря, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Продукция Ангарской нефтехимической компании и Ангарского завода полимеров (входят в НК «Роснефть) стала призёром всероссийского конкурса программы «100 Лучших товаров России». Как сообщили в пресс-службе компании, высшими наградами конкурса отмечены 11 видов продукции этих предприятий.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Ангарские предприятия «Роснефти» победили на всероссийском конкурсе

Статус лауреата и золотой логотип конкурса «100 лучших товаров России» получили две марки моторного масла АНХК: Rosneft Magnum Maxtec 5W-30 и «Роснефть» М-10ДМ, а также бензол нефтяной производства АЗП. Еще шесть видов продукции Ангарской нефтехимической компании стали дипломантами конкурса. Серебряные знаки получили технический этилбензол и вспенивающийся полистирол производства Ангарского завода полимеров.

Продукция дочерних обществ «Роснефти» вошла в «Золотую сотню товаров и услуг Иркутской области». Почетными дипломами конкурса отмечено масло моторное Rosneft Magnum Maxtec 5W-30, выпускаемое АНХК, и бензол нефтяной Ангарского завода полимеров.

Эксперты конкурса «100 лучших товаров России» ежегодно подтверждают качество продукции ангарских предприятий «Роснефти». Статус победителя дает им право в течение двух лет маркировать свою продукцию золотыми и серебряными логотипами конкурса.