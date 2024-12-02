Москва, 2 декабря, 2024, 19:37 — ИА Регнум. На Ходынском поле в Москве состоялась церемония открытия памятника лётчику Валерию Чкалову. Монумент открыт в честь 120-летия со дня его рождения по инициативе правительства Нижегородской области и при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает корреспондент ИА Регнум.

Пресс-служба правительства Нижегородской области В Москве открыли памятник лётчику Чкалову

В открытии памятника приняли участие министр транспорта РФ Роман Старовойт, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, индустриальный директор авиакомплекса «Ростех» Анатолий Сердюков и дочь Чкалова Ольга Валерьевна Чкалова.

В своей речи Глеб Никитин подчеркнул, что с Ходынского поля Валерий Чкалов стартовал, и при аварии, чтобы уберечь жилые кварталы от трагедии, увел свой самолет и трагически погиб. «Таким образом, нахождение этого памятника именно здесь абсолютно не случайно. Наконец-то Ходынское поле будет ассоциироваться с теми, кто положил свою жизнь ради людей, ради нашей страны», — подчеркнул губернатор.

Пресс-служба правительства Нижегородской области Ольга Валерьевна Чкалова

По словам губернатора, памятник Чкалову пытались установить дважды, в 1938 и в 2001 году, однако оба проекта не реализовались. Идею установки монумента возродило правительство Нижегородской области, ее поддержал мэр Москвы Сергей Собянин. Памятник разработан народным художником Салаватом Щербаковым.

Во время торжественной церемонии открытия памятника были возложены цветы. Для гостей после выступил ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Пресс-служба правительства Нижегородской области В Москве открыли памятник лётчику Чкалову

Монумент открыт в столичном парке «Ходынское поле». Ранее на месте парка находился Центральный аэродром имени М. В. Фрунзе, где проводились испытания самолетов. Именно там 15 декабря 1938 г. при выполнении первого вылета на опытном истребителе И-180 Чкалов погиб.