Москва, 2 декабря, 2024, 13:26 — ИА Регнум. В Серебряном бору оборудовали комфортное место для любителей зимнего плавания. Как рассказал директор памятника природы «Серебряный бор» Александр Козловцев, при оборудовании новой локации учтены все параметры, чтобы сделать ее идеальной для моржевания.

AP/TASS

«На территории памятника природы «Серебряный бор» практика зимнего плавания или моржевания проходит уже на протяжении 65 лет», — отметил Козловцев. По его словам, предыдущая локация не подходила для практики по всем параметрам — начиная от норм пожарной безопасности и заканчивая коммуникациями.

«Что касается нового домика, то это, безусловно, изюминка Серебряного бора», — подчеркнул Козловцев. При его строительстве полностью исключили уничтожение зеленой растительности, а также произвели замеры дна и течения.

«И, конечно, после проведенных работ именно эта локация идеально подходит для моржевания», — сообщил директор памятника природы.

В свою очередь, генеральный директор ГБУ «Мосприрода» Юлия Адигамова отметила, что новый домик для зимнего плавания в Серебряном бору отвечает всем стандартам качества и безопасности. По её словам, в домике проведено элестричество и сделана грамотная планировка: внутри есть раздевалки и место для отдыха, где можно собраться и провести время в компании.

«Предыдущий домик, к сожалению, не отвечал требованиям противопожарной безопасности. Новый домик — это комфортное и безопасное место для такого вида спорта, как зимнее моржевание», — добавила Адигамова.