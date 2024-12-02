Москва, 2 декабря, 2024, 12:53 — ИА Регнум. День открытых дверей прошел в библиотеках и культурных центрах Москвы. Сотни столичных площадок распахнули свои двери для всех желающих: там состоялись фестивали культуры разных стран, презентации и мастер-классы, выставки и поэтические вечера. И такие мероприятия в библиотеках Москвы проходят регулярно, ведь они уже давно стали не просто местом для хранения книг, но и настоящими домами для творчества и развития.

Марина Каширская ИА REGNUM Библиотека имени Пушкина

Так, в День открытых дверей в библиотеке №180 на Профсоюзной улице гости увидели уникальные экспоненты в рамках всероссийского фестиваля черно-белой фотографии «Фотострелка».

А столичная библиотека №97 стала центром косплея, где прошел мастер-класс по примерке образов и разработке персонажа. Её посетители узнали про психологию зрительского восприятия и смогли создать персонажей для собственных комиксов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

Ближе с японской культурой познакомились и посетители библиотеки №227 в Северном Тушино. Там состоялся фестиваль «Дух Японии», в рамках которого прошла выставка картин, лекции о традициях и символизме Страны восходящего солнца. Участники фестиваля также узнали больше о мифологии и анимации страны, а также играли в традиционные и современные японские игры. Для посетителей провели мастер-классы по оригами, живописи, а после гости могли послушать концерт.

Всего в Москве работает более 400 библиотек, в которых ежегодно проходит свыше 30 тыс. различных мероприятий: выставок, творческих встреч и концертов, там работают кружки и коворкинги. Для этого учреждения ремонтируют, обновляют в них оборудование и мебель. Что примечательно, для каждого из них стараются придумать свою оригинальную концепцию.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Библиотека

Библиотеки Москвы постоянно следят за новинками в области детской, юношеской и взрослой литературы, изучают интересы читателей. А цифровизация помогает не только найти ближайшую к дому или работе библиотеку, но и упрощает поиск интересных событий и книг для чтения.

Кроме того, для удобства читателей создан единый читательский билет, который позволяет после регистрации в одной из столичных библиотек посещать любое учреждение городской сети. Чтобы получить доступ ко всем современным опциям нужно иметь учетную запись на портале mos.ru и единый читательский билет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

Преображение библиотек поспособствовало и росту числа молодых специалистов. Сама профессия библиотекаря вновь стала престижной, а это значит, что стал легче и процесс приобщения подрастающего поколения к чтению, изучению русского языка и многого другого. И именно благодаря этому культура становится доступнее для каждого человека.