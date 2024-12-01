Славянск, ДНР, 1 декабря, 2024, 06:20 — ИА Регнум. Все школы и другие образовательные учреждения закрыли киевские власти в Славянске, расположенном на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает издание «Страна. ua» со ссылкой на распоряжение так называемого мэра города Вадима Ляха.

Иван Шилов ИА REGNUM Славянск

«Власти города Славянск Донецкой области запретили все виды деятельности в сфере образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, подразумевающие собрания людей», — уточняется в публикации.

Поясняется, что такие ограничительные меры приняты из-за обострения ситуации в области безопасности. Все занятия в школах и других учреждениях переведены в онлайн-режим.

Славянск вместе с Краматорском и Константиновкой образует крупную городскую агломерацию на берегу реки Казенный Торец (иногда ее называют Краматорско-Константиновской, Славянско-Краматорской или Приторецкой). В эту агломерацию входят города Дружковка, Святогорск, Николаевка и Лиман (Красный Лиман). Население города на начало 2024 год оценивалось в 97,8 тысяч жителей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум четыре взрыва прогремели в Славянске в подконтрольной киевскому режиму части ДНР. Какие-либо подробности о последствиях взрывов не приводятся.

В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы России наносят удары исключительно по военным объектам и объектам, используемым в военных целях.