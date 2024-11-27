Москва, 27 ноября, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Группа «Черкизово» стала единственной компанией сельскохозяйственной отрасли, которая вошла в ежегодный рейтинг лучших работодателей страны журнала Forbes. Компания также стала заняла высокие позиции в рейтинге РБК.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Для составления рейтинга работодателей журнал Forbes проанализировал деятельность 168 компаний. Они оценивались по основным элементам ESG-повестки: экология (Environmental), сотрудники и общество (Social), корпоративное управление (Governance). Издание не присваивало места в рейтинге, но распределяло компании в алфавитном порядке по четырем группам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». Группа «Черкизово» вошла в группу «Золото», получив «платину» за корпоративное управление, «золото» — в категории «сотрудники и общество», «бронзу» — за экологию.

В рейтинге РБК у «Черкизово» в нем также высокая позиция: компания попала во вторую группу — работодатели с высоким результатом. Издание формировало перечень на основе мнений профессионалов в сфере HR по более чем 30 показателям, объединенным в пять ключевых критериев: условия работы и уровень оплаты труда, эффективность бизнеса и инновационное развитие, социальная ответственность, деловая репутация, мнение сотрудников о своем работодателе.

«Мы стремимся создавать лучшие условия труда для наших сотрудников, и рады, что наши усилия так высоко оценены HR-профессионалами», — сказала директор по персоналу и организационному развитию группы «Черкизово» Ольга Хайруллина. Она напомнила, что в феврале 2023 года компания была признана лучшим работодателем в сельском хозяйстве по версии HeadHunter, а теперь получила признание со стороны Forbes и РБК.

«Включение в рейтинги таких авторитетных СМИ — подтверждение того, что «Черкизово» является привлекательным местом работы для специалистов, ищущих стабильности, возможностей для роста и комфортных условий труда в перспективной аграрной отрасли», — подчеркнула Хайруллина.

На протяжении последних лет «Черкизово» реализует программы по обучению и развитию сотрудников, включая курсы повышения квалификации и проекты для молодых специалистов, инициативы в поддержку спорта и здорового образа жизни. В настоящее время в компании работают около 45 тысяч человек.