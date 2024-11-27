Омск, 27 ноября, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Жительница Омска бесплатно получила около 700 товаров на сумму 1,7 млн рублей из-за сбоя в работе маркетплейса. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщил Telegram-канал Baza.

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, девушка заметила, что при покупке на маркетплейсе с её карты не списываются деньги и воспользовалась этим сбоем. Таким образом в течение двух дней она заказала и получила более 700 товаров. Среди них были бытовая техника, мебель, детские вещи, мягкие игрушки, посуда, ювелирные украшения на общую сумму около 1,7 млн рублей.

Далее девушка заказала ещё 580 товаров на сумму более 14 млн рублей. Но служба безопасности маркетплейса обнаружила сбой, заблокировала аккаунт клиентки и обратилась в полицию. Омичку задержали, часть товаров у неё изъяли, причем некоторые из заказов она даже не успела распаковать.

Как передавало ИА Регнум, 14 ноября стало известно, что около половины скидок на распродажах «11.11» в России оказались фейком. В интернет-сервисе для объявлений «Авито» сообщили, что не допустили к распродаже 4 млн из 9 млн заявок на участие в акции, так как было выявлено недобросовестное поведение продавцов. Эксперты рассказали, что многие продавцы на онлайн-площадках за месяц до распродажи завышают цены, чтобы потом их снижение до среднего уровня выдать за скидку. Пресс-служба Wildberries заявила, что в этом году доля подобных махинаций выросла.