Красноярск, 26 ноября, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Сосед 17-летней девушки, найденной мёртвой в загоне для свиней в селе Ушканка Красноярского края, подозреваемый в её убийстве, заявил на допросе, что избил её, так как хотел отомстить отцу жертвы. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Кадр видео / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии

Следствием установлено, что подозреваемый работал в подчинении отца погибшей девушки в АО «Андроновское» и был недоволен решениями руководства. В день происшествия он, будучи пьяным, решил отомстить начальнику, забив его скот. В загоне для животных он застал его дочь, которая кормила свиней.

«Он взял палку, нанес несколько ударов по её голове. Когда девушка упала без сознания, подозреваемый скрылся с места происшествия», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Расследование контролирует прокуратура.

Прокуратура Красноярского края 25 ноября сообщила, что в селе Ушканка обнаружено тело одиннадцатиклассницы. По версии следствия, она погибла 23 ноября. Родители девушки были в тот день в Красноярске. Школьница отправилась кормить скот в загон, находящийся во дворе.

Вечером её друг увидел, что девушка лежит в загоне с домашними свиньями и крупным рогатым скотом с ранами на голове и теле от укусов животного. Молодой человек позвал на помощь соседей. На место происшествия прибыли врачи. Они установили, что девушка погибла. Рассматривалась версия, что девушку ударил рогом бык, после чего загрызли свиньи.