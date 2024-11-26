Сочи, Краснодарский край, 26 ноября, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Молодежное сообщество «Вызов» примет участие в IV Конгрессе молодых ученых, который объединит деятелей — от студентов и предпринимателей до представителей ведущих научных центров и государственных компаний. Он пройдет с 27 по 29 ноября на федеральной территории «Сириус».

Сообщество подготовило интерактивные зоны, которые помогут молодым ученым стать лидерами общественного мнения. В креативном пространстве «Новые лица» гости смогут записать профессиональные видеовизитки и рассказать о своих достижениях и проектах.

Студия оснащена специальным светом, звуком, камерами, суфлером и эффектным задним планом. Она позволит создать медиапродукт, достойный публикации на широкую аудиторию и его использования в личных и бизнес-целях.

Здесь же участники конгресса смогут стать героями интервью и поделиться экспертным мнением о волнующих вопросах науки. Гости креативного пространства получат индивидуальную ссылку на готовые файлы, обработанные командой режиссеров монтажа. Лучшие визитки и подкасты будут опубликованы в социальных сетях сообщества «Вызов» и получат широкое продвижение.

Также состоится шахматный турнир, который пройдет под руководством опытных тренеров — каждый сможет попробовать свои силы в интеллектуальном состязании на призы от сообщества и начать профессиональную карьеру шахматиста прямо на конгрессе. За игрой можно будет наблюдать на онлайн-трансляции.

Кроме того, 28 ноября в рамках конгресса состоится панельная дискуссия «Медийное поле отдано развлечениям. Есть ли шанс у интеллекта?». Приглашенные спикеры обсудят, сможет ли научно-популярный контент стать востребованным у широкой аудитории наравне с развлекательным.

Стать участником молодежного сообщества «Вызов» может любой желающий гражданин РФ в возрасте от 18 до 35 лет независимо от региона проживания. Для этого необходимо иметь интерес и достижения в сфере науки, культуры или искусства и подать заявку на официальном сайте сообществовызов.рф. После этого претенденты пройдут конкурсный отбор, по результатам которого смогут присоединиться к команде.

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