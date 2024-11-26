Саратов, 26 ноября, 2024, 08:49 — ИА Регнум. Знаменитая на весь мир Бранденбургская Мадонна Мария Филипповна Лиманская ушла из жизни в возрасте 100 лет. Об этом 26 ноября сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Мария Филипповна Лиманская

«Сегодня ночью ушла из жизни Мария Филипповна Лиманская — знаменитая на весь мир Бранденбургская Мадонна. Мария Филипповна — удивительный человек с непростой, но яркой судьбой», — написал он в своём Telegram-канале.

Бусаргин напомнил, что Лиманская ушла на фронт в 18-летнем возрасте, где вначале занималась пошивом одежды для советских солдат, а затем стала регулировщицей, в ряды которых брали женщин, потому что мужчины в это время воевали.

Губернатор уточнил, что боевое крещение будущей Бранденбургской Мадонны состоялось в районе Батайска в Ростовской области, где она под огнём врага регулировала движение войск на переправе через Дон. Также Лиманская принимала участие в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши — и в итоге дошла с Красной армией до Берлина.

«Именно там военный корреспондент Евгений Халдей сделал фото, на котором молодая девушка у Бранденбургских ворот направляет проезжающие автомобили, за неделю до Великой Победы. Этот снимок стал символом несокрушимости советского народа», — добавил глава области.

Он также выразил искренние соболезнования родным и близким Лиманской, подчеркнув, что её уход из жизни является большой утратой для всех россиян.