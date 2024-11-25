Ульяновск, 25 ноября, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Президент Федерации художественной гимнастики города Москвы Андрей Гурьев поздравил столичных спортсменок с достойным выступлением на всероссийских соревнованиях.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Турнир «Надежды России» в Ульяновке объединил 700 юных талантливых гимнасток из 70 регионов страны. Московские гимнастки заняли весь пьедестал в многоборье, выиграли пять из шести финалов, а всего в копилку команды добавлено двенадцать медалей.

Золото, серебро и бронзу завоевали Юлия Проценко, Арина Реквава и Виктория Зиньковская. В финале упражнения со скакалкой золото у Арины Пайметовой, в упражнении с обручем первой стала Арина Реквава, она же победила в состязаниях без предмета. Серебряными призерами в этих дисциплинах стали Ева Чевтаева и Адель Доценко. Юлия Проценко забрала золото в упражнениях с мячом и лентой. В упражнении с лентой москвички заняли весь пьедестал: серебро завоевала Виктория Зиньковская, а бронзу — Полина Богданова.

«Москвички продемонстрировали не только высокое мастерство, но и сплоченность и волю к победе. Огромный вклад в это достижение внесли ваши наставники и специалисты федерации. Так держать!» — заявил Андрей Гурьев.