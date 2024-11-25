Москва, 25 ноября, 2024, 15:27 — ИА Регнум. За десять месяцев текущего года москвичи подали почти 26 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки жилья. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. Он напомнил, что сейчас услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Подать заявление и направить документы необходимо на официальном портале мэра Москвы, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении», — отметил Пётр Бирюков. Он подчеркнул, что жители Москвы активно используют эту возможность. Так, только с января по октябрь этого года поступило почти 26 тыс. таких заявлений.

Заместитель мэра российской столицы напомнил, что с августа 2020 года услуги по перепланировке в столице были переведены исключительно в онлайн-формат. Это позволило упростить процедуру и сократить сроки получения решения, подчеркнул Бирюков.

«Свыше 2,5 тыс. жителей подали заявки на узаконивание перепланировки в упрощенном порядке — по эскизу», — рассказал глава Комплекса городского хозяйства. Владельцы жилья активно используют возможность согласовывать незначительные изменения без разработки проекта, например, демонтаж или устройство встроенных шкафов, устройство или перенос ненесущих перегородок, перенос проемов, включая дверные. «В этом случае, — напомнил Петр Бирюков, — не нужно оформлять проект перепланировки или техническое заключение, достаточно самостоятельно подготовить эскиз выполненных работ и подать соответствующее заявление».

На 10% чаще москвичи стали обращаться за согласованием планируемых работ — таких заявлений поступило более 10,6 тыс. Выросло число горожан, которые, прежде чем приступить к ремонту, согласовывали работы с Мосжилинспекцией. По эскизу с 2022 года стало возможно согласовывать отклонения от утвержденных проектов без повторного обращения. Такие отклонения не должны затрагивать несущие конструкции, общее имущество и границы санузлов.