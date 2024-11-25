Самара, 25 ноября, 2024, 14:18 — ИА Регнум. «Самаранефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») ввел в эксплуатацию модульную передвижную технологическую установку на Екатериновском месторождении. Это позволит снизить содержание влаги в сырой нефти, поступающей из новых скважин с общим дебитом более 400 тонн в сутки.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Самаранефтегаз» внедряет инновации для разработки месторождений

Отделенная от нефти вода подается в систему поддержания пластового давления для обратной закачки в пласт. Производительность комплекса составляет пять тысяч кубометров в сутки.

Установка произведена в России. Она состоит из трех мобильных блоков путевых подогревателей нефти, емкостей и межблочных соединений. Все блоки оснащены автоматизацией, что дает возможность синхронизировать их работу с остальными объектами нефтедобычи. Конструкция позволяет переместить любую часть оборудования на другое место в зависимости от производственных потребностей.

Благодаря мобильному строительству сроки ввода установки удалось существенно сократить. Возведение такого объекта по обычным технологиям занимало три года, однако монтаж и запуск в работу передвижной технологической установки на Екатериновском месторождении занял менее года. Внедрение мобильных решений на этом объекте позволило сэкономить более 140 млн рублей.

Аналогичную установку сейчас монтируют на Никольско-Спиридоновском месторождении. Кроме того, планируется приобретение еще трех установок для оснащения других нефтепромыслов.