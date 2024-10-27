Пушкино, Московская область, 27 октября, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту массовой драки, произошедшей в подмосковном городе Пушкино. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура Московской области, говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Конфликт разгорелся около 6 часов вечера 26 октября в городском парке. По данным полиции, две компании молодых людей вступили в словесную перепалку, которая переросла в потасовку. Пострадавших, судя по отсутствию сообщений от медучреждений, не было.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, нарушившие общественный порядок, опрашиваются очевидцы», — уточнили в прокуратуре.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила в Telegram-канале, что в парке устроили разборку подростки, поводом стала травля девочки. Она добавила, что ей прислали видео, связанное с инцидентом, оно передано полиции.

«Обе стороны конфликта позвали на подмогу друзей, пришло порядка 150 человек», — отметила Мизулина.

Драка стала основанием для возбуждения уголовного дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Противоправные действия пресекли прибывшие на место драки полицейские и росгвардейцы, уточнили в региональном управлении СК.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в одном из торговых центров в Санкт-Петербурге произошла массовая драка с участием подростков из-за замечания по поводу нецензурной брани. Пятерых участников конфликта доставили в полицию. Четверых несовершеннолетних после профилактической беседы передали родителям, а в отношении пятого, 22-летнего мужчины, составили протокол о мелком хулиганстве.