Владимир, 23 ноября, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Комитету семей воинов Отечества (КСВО) Владимирской области исполнилось два года. По этому случаю состоялась встреча заместителя губернатора региона Дмитрия Лызлова с активистами владимирского отделения КСВО.

Комитет семей воинов Отечества (КСВО)

Участники мероприятия обсудили дальнейшие планы и подвели итоги работы всего комитета. Так, активисты КСВО Брянской области выезжали в зону проведения боевых действий более 120 раз. Кроме того, они организовали более 80 патриотических мероприятий, трижды проводили выставку «Женщины героев Брянщины» с фотографиями матерей, жён, сестёр, а также дочерей участников СВО.

За текущий год штаб комитета Ивановской области провёл более 90 мероприятий, а также 12 экскурсионных и паломнических поездок. Активисты отправляли гуманитарную помощь в Курск, проводили фотовыставку «Большая семья», в которой приняли участие многодетные семьи участников спецоперации и члены семей погибших бойцов.

Активисты КСВО Калужской области неоднократно проводили акции «Нашим героям», «Блиндажная свеча», «Письмо солдату», «Чистый фронт», «Подарок солдату», «Жёны героев», «Цветы к 8 Марта», «Сад памяти», «Я донор». Также было организовано более 200 мероприятий для детей участников спецоперации и более 250 «Уроков мужества».

Активисты Комитета семей воинов Отечества Красноярского края за весь период своей деятельности обработали 9200 обращений от участников специальной военной операции и их родных. В Новосибирской области активисты КСВО обработали более 8000 заявок и помогли 2500 участникам СВО и их семьям.

Комитет семей воинов Отечества (КСВО)

В Омской области комитет реализовал пять грантовых проектов: форум «СВОя семья», проекты «СВОи юнкоры» и «Культурная бандероль — мирные сказки», фестиваль семейного патриотизма «Омская Сударыня 2024», а также проект «Зона комфорта — психологическая поддержка семей участников СВО».

Комитет семей воинов Отечества Владимирской области был создан 23 ноября 2022 года, чтобы объединить женщин, чьи родные выполняют задачи специальной военной операции. По поручению президента России Владимира Путина штаб комитета функционирует в каждом регионе страны. В комитете Владимирской области объединено более 80 женщин. Его сотрудники координируют усилия в оказании помощи родным участников спецоперации и самим бойцам.